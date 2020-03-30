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نجوم الغناء بأمريكا يحيون حفلات من منازلهم تضامنا مع مصابي كورونا..فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:22 م
نجوم الغناء بأمريكا
نجوم الغناء بأمريكا
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محمود محسن
اذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها العديد من نجوم الغناء والموسيقيين في الولايات المتحدة الأمريكية إحياء حفلات غنائية تبث مباشرة من غرف الجلوس في منازلهم.

وذلك في خطوة تهدف لجمع التبرعات للمتضررين من انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وخلال الفترة الزمنية التي كانت محددة لإحياء حفل "أي هيرت راديو ميوزيك أوارد"، وتم إلغاؤه في وقت سابق كغيره من الحفلات والمناسبات بسبب الفيروس.

انطلق الحدث تحت عنوان "أي هيرت ليفينغ روم أمريكا"، لمدة ساعة واحدة قدم الفنانون فقرات غنائية أمام آلاف المستمعين.

وقد تم تصويرها بواسطة أجهزة الهواتف المحمولة والكاميرات والمعدات الصوتية المجهزة في منازلهم.

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