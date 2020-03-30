بشرى سارة لجماهير الكرة الإسبانية .. عودة الدوري بدون جماهير

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن التفكير في احتمالية استمرار الدوري الإسباني للدرجة الأولى بدون جماهير بسبب أزمة كورونا.





وتسبب فيروس كورونا المستجد، في توقف معظم دوريات أوروبا، والدوري الإسباني تحديدًا، لوجود العديد من الإصابات والوفيات.





شبكة "كوبيه" الإسبانية، أكدت أن رابطة الدوري الإسباني لا تفكر في أي قرار بشأن إلغاء الدوري، وأنه سيتم استكماله مهما طالت مدة التأجيل.





وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن السيناريو الأقرب تحقيقه هو أن تستمر البطولة، ولكن بدون جمهور، ولعب المباريات خلف الأبواب المغلقة.



