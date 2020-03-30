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رياضة

بشرى سارة لجماهير الكرة الإسبانية .. عودة الدوري بدون جماهير

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:17 م
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن التفكير في احتمالية استمرار الدوري الإسباني للدرجة الأولى بدون جماهير بسبب أزمة كورونا.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، في توقف معظم دوريات أوروبا، والدوري الإسباني تحديدًا، لوجود العديد من الإصابات والوفيات.

شبكة "كوبيه" الإسبانية، أكدت أن رابطة الدوري الإسباني لا تفكر في أي قرار بشأن إلغاء الدوري، وأنه سيتم استكماله مهما طالت مدة التأجيل.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن السيناريو الأقرب تحقيقه هو أن تستمر البطولة، ولكن بدون جمهور، ولعب المباريات خلف الأبواب المغلقة.

وشددت التقارير على أن تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، سيتواصل مع الأندية في الأيام المقبلة، لمعرفة وجهة نظرهم في استكمال الدوري خلال مايو المقبل.
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