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أخبار البلد

الحملات والتوعية.. الزراعة تكشف أسباب القضاء على الحمى القلاعية بمصر

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة ، إن الحمى القلاعية للحيوانات تم القضاء على معظمها في مصر، ولكن لم يتم القضاء عليها بشكل كامل.

وأضاف "عادل" في تصريحات لـ " صدى البلد" أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الزراعة من حملات التحصين وحملات التوعية التي تقوم بها الوزارة ، منوها إلى أنه سيتم القضاء عليها قريبا من خلال الأبحاث العلمية والدراسات.

وأشار " أستاذ الفيروسات بوزارة الزراعة" إلي أن فيروس الكورونا ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بمرض الحمي القلاعية ، منوها إلى أن الوزارة تقوم بعمليات تحصين أيضا للدواجن ضد انفلونزا الطيور وكل ذلك مجانا .

وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم تحصين 9.7 مليون رأس ماشية خلال 2019، وأيضًا أدت جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى إحكام  السيطرة على مرض الجلد العُقدي في 2019 بالمُقارنة بالأعوام السابقة.

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