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ديني

كيفية تحصيل العلم الشرعي.. أمين الفتوى يوصي بـ 3 أمور

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:21 م
كيفية تحصيل العلم
كيفية تحصيل العلم الشرعي
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يارا زكريا

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه تحصيل العلم الشرعي قائم على ٣ أركان، أولاهم: المادة، وثانيهم: المعلم أو الشيخ، وثالثهم: المكان والجو العلمي.


وأضاف " شلبي" في إجابته عن سؤال: " ما طريقة تحصيل العلم الشرعي وبما تنصحني من الكتب؟" أن تحصيل العلم الشرعي لا يكون بالكتب فقط.


وأوضح أمين الفتوى أنه يمكن للسائل الإلتحاق بمركز التعليم عن بعد بدار الإفتاء المصرية، فيتم وضع المناهج العلمية ذات الفكر الوسطي المستنير، كما يمكنه الإلتحاق بالدورات التدريبية التي يقدمها الجامع الأزهر.

في سياق متصل، نبه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،  أنه من الضروري مضاعفة الجَهد في تحصيل العلم وطلبه في هذا الشهر الكريم وفي غيره من الشهور والأيام؛ لأن من يدرك نعم الله في الكون ودلائل قدرته فيه يكون أشد خشية لله، يقول سبحانه: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ".


واستدل "جمعة"  بقول رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: "وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ"، ويقول الحق سبحانه في فضل العلم وأهله: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ".


وأكد وزير الأوقاف، أن العلم ليس مقتصرًا على العلم الشرعي فقط، وإنما يكون في شتى المجالات ومختلف العلوم، في الطب، والهندسة، والصيدلة، والعمارة، وغير ذلك، لذلك كان العلم الذي يقربك من الله تعالى عامًّا يشمل العلوم الشرعية والعلم الذي يبني الحضارات، ويعمر البلدان والدول، العلم الذي يُشيع الرحمة بين الناس ويقضي على الثالوث الذي يدمر الشعوب الفقر والجهل والمرض.


روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه- قال: لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ، كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا).

وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع، وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من قلبٍ لا يخشع، ونداء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع).


في هذا الحديث حثٌّ للأمة وتعليمٌ للمسلمين على اختيار وتعلم العلم النافع، ذلك أن معنى (علمٍ لا ينفع) أي: لا نفع فيه لصاحبه ولا لغيره، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو العلم الذي لا يقترن به التقوى، وهو العلم لا يعمل به صاحبُه ولا يُعلّمه، هو العلم الذي لا يُساهم في تحسين أخلاق صاحبه وأقواله وأفعاله، هو العلم الذي لا يُحتاج إليه، ولا يوجد إذنٌ شرعيٌّ في تعلّمه، ولا تصل بركته إلى قلب صاحبه.


وينبغي على المسلم أن يتعوذ من كل علم لا ينفع؛ لأنه سيكون وبالًا على صاحبه، فإذا ترك المسلم ما أمر الله به وهو عالمٌ بحكمه، أو ارتكب ما نهاه الله عنه بعد أن بلغه النهي وعرفه، فهو ليس بعالمٍ، فإن العلم هو الخشية، قال - صلى الله عليه وسلم-: (يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عُدوله) أي إنما يحمل العلمَ الشرعي العدولُ من الناس.


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