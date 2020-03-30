عبر صدى البلد .. نجم الطاولة يطالب المصريين بالتزام المنزل لعبور كورونا









وبات فيروس كورونا، يشكل تهديدًا وخطرًا عالميًا بعدما تسبب في إصابة ما يزيد عن 720 ألف شخص حول العالم، توفي منهم نحو 35 ألف شخص، وتعافى نحو 160 ألفًا آخرين.









من جانبه، وجه خالد عصر، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر في تنس الطاولة، رسالة للمصريين، يطالبهم بالتزام المنزل، لعبور أزمة فيروس كورونا، ومنع تفشيها داخل مصر.









وقال خالد عصر، في تصريحات لموقع "صدى البلد": "على الجميع تحمل المسئولية، والالتزام بتعليمات الحكومة المصرية، للخروج من أزمة كورونا، وعدم تفاقم الأمر حال تم الاستهانة بالأمر".









وأضاف خالد عصر: "عدت من الخارج قبل فترة، ومن وقتها وأنا ألتزم منزلي عقب تعليق نشاط تنس الطاولة، والنشاط الرياضي بشكل عام، فقط أؤدي تمارين يومية، للمحافظة على لياقتي".









وواصل فيروس كورونا، ضرباته الممتية للرياضة العالمية، بعدما تسبب في تعليق وإيقاف معظم البطولات حول العالم، ومنها أولمبياد طوكيو، وبطولة يورو 2020، اللتان تم تأجيلهما إلى العام المقبل.





تشهد الرياضة العالمية ركودًا كبيرًا بعد تعليق كل الأنشطة والبطولات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في معظم دول العالم.