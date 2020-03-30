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أخبار البلد

مواطنون يتجمعون على كورنيش الإسكندرية قبل حظر التجول بساعة .. فيديو وصور

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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مريم عزت
تكرر مشهد الزحام على كورنيش الاسكندرية، اليوم من جديد بتجمع أعداد كبيرة على سور الكورنيش قبل حظر التجوال بساعة، وذلك على الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . 


وكان كورنيش الاسكندرية شهد منذ عدة ايام تجمع عدد كبير من المواطنين علي الشاطئ مما أدي لانزعاج كبير بين كثيرين على السوشيال ميديا، حتى طالب بعضهم بغلق الشواطئ نظرا لمخالفة هذه التجمعات للقرارات التى فرضتها الدولة في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وهو ما تحقق بالفعل بإصدار قرارات بالمحافظات الساحلية بإغلاق الشواطئ. 


يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق وأعلن عددا من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).


‎وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

‎*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

‎*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

‎*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

‎*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

‎*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

‎*تعليق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.
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