مواطنون يتجمعون على كورنيش الإسكندرية قبل حظر التجول بساعة .. فيديو وصور

تكرر مشهد الزحام على كورنيش الاسكندرية، اليوم من جديد بتجمع أعداد كبيرة على سور الكورنيش قبل حظر التجوال بساعة، وذلك على الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وكان كورنيش الاسكندرية شهد منذ عدة ايام تجمع عدد كبير من المواطنين علي الشاطئ مما أدي لانزعاج كبير بين كثيرين على السوشيال ميديا، حتى طالب بعضهم بغلق الشواطئ نظرا لمخالفة هذه التجمعات للقرارات التى فرضتها الدولة في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وهو ما تحقق بالفعل بإصدار قرارات بالمحافظات الساحلية بإغلاق الشواطئ.