مواطنون يتجمعون على كورنيش الإسكندرية قبل حظر التجول بساعة .. فيديو وصور

تكرر مشهد الزحام على كورنيش الاسكندرية، اليوم

من جديد بتجمع أعداد كبيرة على سور الكورنيش قبل حظر التجوال بساعة، وذلك على ا

لرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .