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أخبار البلد

صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح من داخل مستشفى العزل .. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو لصلاة الجنازة التى أقيمت للدكتور أحمد عبده اللواح استاذ التحاليل الطبية بجامعة الازهر الذى توفى قى ساعات مبكره من صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاما اثر اصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى ابو خليفة بالاسماعيلية.


أقيمت صلاة الجنازة له داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية وسط تواجد عدد من الاطقم الطبية.


يذكر انه تم التعامل مع الحالة، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس (كوفيد -19)، وبعد استقرار حالته تم نقله إلى أحد مستشفيات العزل بمرافقة مدير مستشفي التضامن الذى أصر على مرافقة المريض، وعلى الفور تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وفقًا لبروتوكولات العلاج، لافتًا إلى أن الحالة الصحية للطبيب شهدت أمس تحسنًا ملحوظًا، إلا أنه حدث تدهور مفاجئ، ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة صباح اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020.

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