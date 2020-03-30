بشرى سارة لـ مانشستر يونايتد | تعافي نجمه من الإصابة

أعلن مانشستر يونايتد ، عن تعافي مهاجمه ماركوس راشفورد من الإصابة التي لحقت به مؤخرا فى شهر يناير الماضي قبل توقف النشاط الكروي بإنجلترا بسبب فيروس كورونا.









وأكد النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، أن راشفورد تعافى من إصابته، وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد موعد عودته للتدريبات.









وقال مانشستر يونايتد إن الفريق الطبي للنادي سيستمر في مراقبة وضع راشفورد خلال فترة إغلاق النادي لمرافقه بسبب فيروس كورونا.









ونشر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد تصريحات للمهاجم الشاب: "أشعر بتحسن كبير، أكثر لما كانت عليه حالتي قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مضت".









واختتم راشفورد: "بالنسبة لي، أنا أتطلع لأكون جاهزًا وأعود للتدريبات وأشارك في المباريات مع فريقي، أنا في وضع أفضل الآن".



