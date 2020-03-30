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منوعات

الكاتب البريطاني شملال بوري يكشف لـ صدى البلد حقيقة الأوضاع في المملكة المتحدة

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أكد الكاتب الصحفي البريطاني "شملال بوري" الحائز على جائزة الكاتب الصحفي البريطاني المخضرم، أن عدم تركيز الإعلام البريطاني على الأطباء الأبطال من العرب والأفارقة والهنود الذين راحوا ضحية مواجهة فيروس كورونا وكان آخرهم الطبيب العربي "أمجد الحوراني"، يرجع إلى أن وسائل الإعلام الإنجليزية شديدة التركيز على نفسها حاليا، أي على البريطانيين وهذا ظهر جاليًا عبر التلفزيون البريطاني.


وأوضح الكاتب البريطاني شملال بوري العضو المنتدب لشركة ADLINK INTERNATIONA  MEDIA GROUP ببريطانيا منذ عام 1989، في تصريح لموقع صدى البلد" أنه يمكن أن تصبح أزمة فيروس كورونا أكثر شراسة ببريطانيا، معربا عن أمله ألا تزداد الأمور سوءًا وتتحسن الأوضاع لتكون افضل من الوقت الحالي.


وأشار الكاتب البريطاني المخضرم إلى أن أغلب الحكومات تفعل ما في استطاعتها، والأمر يرجع لتصرف الناس بمسؤولية وليس باستهتار كما يفعل البعض.


ونوه الكاتب البريطاني بأنه ليس من المستبعد أن تظهر ملايين الحالات بفيروس كورونا في بريطانيا، في ظل الوضع العالمي الحالي.


وعن العنف الأسري الذي من الممكن أن تشهده بريطانيا في ظل فترة الحجر الصحي، قال الكاتب البريطاني شملال بوري إنه لا يمكن استبعاد سيناريو العنف المنزلي في بريطانيا، ولكن بشكل عام أغلب البريطانيين منضبطين وهادئون.


وبخصوص فترة الحجر الصحي المتوقعة في بريطانيا أوضح الكاتب البريطاني المخضرم، انه يتوقع ان ينتهي الحجر الصحي ما بين شهر مايو أو يونيو وذلك بحسب التقدم الذي ستحرزه بريطانيا في الفترة القادمة.

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