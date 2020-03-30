تريند الفن .. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بتطبيق يكشف تطورات كورونا.. والموت يفجع هند عبد الحليم

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

كشفت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، عن مستجدات فيروس كورونا من حيث عدد حالات الاصابات، والوفيات، والذين تم علاجهم، وذلك خلال تطبيق نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلقت ندى الكامل قائلة : " اللينك ده هتدخل عليه هنشوف الكره الارضيه كلها ..دوس علي مكان بلدك او اي بلد حابب تعرف فيها الاصابات والوفيات والايجابي والسلبي والتراجع والانتشار ل فيروس كورونا...اللينك ده بيتحدث كل ثانيه وفيه كل الارقام المظبوطه علشان نكون علي درايه كامله..دوس اللينك هتطلع الكره الارضيه ولفها ودوس علي اي مكان فيها هيطلع لك البلد.



