تريند الفن .. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بتطبيق يكشف تطورات كورونا.. والموت يفجع هند عبد الحليم

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
كشفت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، عن مستجدات فيروس كورونا من حيث عدد حالات الاصابات، والوفيات، والذين تم علاجهم، وذلك خلال تطبيق نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وعلقت ندى الكامل قائلة : "اللينك ده هتدخل عليه هنشوف الكره الارضيه كلها ..دوس علي مكان بلدك او اي بلد حابب تعرف فيها الاصابات والوفيات والايجابي والسلبي والتراجع والانتشار ل فيروس كورونا...اللينك ده بيتحدث كل ثانيه وفيه كل الارقام المظبوطه علشان نكون علي درايه كامله..دوس اللينك هتطلع الكره الارضيه ولفها ودوس علي اي مكان فيها هيطلع لك البلد.
كشفت الفنانة هند عبدالحليم، عن وفاة عمتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وقالت هند عبد الحليم: "إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضافت هند قائلة: "توفت إلى رحمة الله عمتي نادية عبدالحليم الطيار، نرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
تلقى مقدم البرامج شريف مدكور ملاحظات من سيدة حول سبب ارتدائه لـ T-shirt أسفل ملابسه بشكل مستمر، حيث شعر بالغضب.
وردّ مدكور على ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" رافضا هذه التعليقات، وكاشفا أن السبب هو تلقيه العلاج الكيماوي بسبب إصابته بالسرطان منذ فترة.
هاجمت الفنانة لقاء الخميسي أحد متابعي صديقتها الفنانة علا رشدي التي سخرت منها بسبب فيديو نشرته الأخيرة وهي ترقص مع زوجها الفنان أحمد داوود وكتبت أحد متابعو علا رشدي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بلا تخلف انتي وين ودنيا وين مش عارفة اميز راجل متجوز راجل".
وردت لقاء الخمسي على تلك السيدة قائلة: "حاولي تعالجي عينك يا حبيبتي لحسن كدة هنبتدي نقلق عليكي ونحتاج نضارة".