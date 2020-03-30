كارثة بسبب كورونا... شارع علي أمين بشبرا مصر يتحول لسوق شعبي... شاهد

يشهد شارع على امين بشبرا مصر كارثة اليوم بعد تحولة الى سوق شعبى , وتوافد علية عدد كبير من المواطنين لشراء المنتجات الغذائية المختلفة , مما تسبب هذا المشهد زيادة اصابات فيروس كورونا المستجد , مما جعل سكان هذا الشارع يطالبون الدولة باخذ الاجراءات اللازمة لغلق هذا السوق للحفاظ على سلامة المواطنين ,

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلان عدد من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).







