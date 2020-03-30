تطبيقية حلوان تطلق مبادرة "إيد في إيد ... أزمة وهتعدي أكيد"

حرصا من جامعة حلوان على تقديم كافة سبل الدعم للمناطق المتضررة المحيطة بكليات الجامعة ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية و الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "مبادرة إحنا معاك.. خليك في البيت" والتي اتخذت لها شعار " إيد في إيد ... أزمة وهتعدي أكيد ".





وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسى و المعنوى و توفير السلع الأساسية للأسر المتضررة من الأزمة الحالية و ذلك بالجهود الذاتية للكلية و بتعاون و مشاركة أبناء وأعضاء هيئة التدريس ، حيث تبدأ الحملة بدعم مناطق همفرس ببولاق الدكرور بالتعاون مع حي الدقي واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وكذلك منطقة كعابيش بفيصل.



