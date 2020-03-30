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تعليم

تطبيقية حلوان تطلق مبادرة "إيد في إيد ... أزمة وهتعدي أكيد"

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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كريم ناصر
حرصا من جامعة حلوان على تقديم كافة سبل الدعم للمناطق المتضررة المحيطة بكليات الجامعة ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية تحت إشراف  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية و  الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "مبادرة إحنا معاك.. خليك في البيت" والتي اتخذت لها شعار " إيد في إيد ... أزمة وهتعدي أكيد ". 

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسى و المعنوى و توفير السلع الأساسية للأسر المتضررة من الأزمة الحالية و ذلك بالجهود الذاتية للكلية و بتعاون و مشاركة أبناء وأعضاء هيئة التدريس ، حيث تبدأ الحملة بدعم مناطق همفرس ببولاق الدكرور بالتعاون مع حي الدقي واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وكذلك منطقة كعابيش بفيصل.

ودعت كلية الفنون التطبيقية كل من ينتسب إليها إلي المشاركة بالمبادرة التى تحمل عنوان خليك إيجابي وشارك معانا، حيث تقوم الكلية بتوزيع عدد من الكراتين لدعم المتضررين بالمناطق المحيطة بلغ ٦١٠ كرتونة في اليوم الثالث من تدشين المبادرة، و تسعى الكلية إلى الوصول لعدد ١٠٠٠ كرتونة فى إطار دور جامعة حلوان في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.
تطبيقية حلوان تطلق مبادرة "إيد في إيد ... أزمة وهتعدي أكيد"
تطبيقية حلوان تطلق مبادرة "إيد في إيد ... أزمة وهتعدي أكيد"
تطبيقية حلوان تطلق مبادرة "إيد في إيد ... أزمة وهتعدي أكيد"
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