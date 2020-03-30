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تعليم

صورتك بالبيت .. مبادرة أطلقتها طب حلوان للتأكد من سلامة الطلاب

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:48 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، عن مبادرة #صورتك_بالبيت للتاكد من التزام طلاب الكلية بالحجر الصحى و ملازمة المنازل حفاظا على سلامتهم.

كما أطلقت مكتبة كلية الطب بالجامعة  مبادرة "خليك في البيت والمكتبة بين إيديك" و التى تشمل تعريف الطلاب بكل المراجع وقواعد البيانات المفتوحة المصدر في جميع تخصصات الطب والتي يمكن أن تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تيسير العملية التعليمية، كما تقدم لهم مواقع إلكترونية توفر دورات تدريبية مجانية On line في كل التخصصات لتنمية مهارات طلابنا.


و تأتي هذه المبادرات  حرصًا من الجامعة  على سلامة الطلاب و  للتعريف بوسائل الحصول على المعلومات من خلال مصادر موثوقة يمكن أن يحتاجها الطلاب لتيسير الدراسة عن بعد .
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