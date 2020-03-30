لمواجهة كورونا .. ننشر أسماء المدارس التي يتم توزيع شرائح التابلت بها بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تخصيص مدرستين ثانويتين كل يوم بكل إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات بالشرقية ، حرصا علي مصلحة الطلاب ولحل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام السنترالات للحصول علي شريحة التابلت وذلك تفعيلا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





وناشد محافظ الشرقية أولياء الأمور والطلاب بالإلتزام بالجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم والمحدد به المدارس المرشحة بكل إدارة تعليمية لتوزيع شرائح التابلت ، متمنيًا لأبنائه الطلاب النجاح والتوفيق وإجتياز إمتحانات الفصل الدراسي الثاني .





ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأنه بناءًا على تعليمات محافظ الشرقية بمنع ظاهرة الإزدحام والتجمعات أمام منافذ الشركة المصرية للإتصالات فقد تم التنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات بتوزيع شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى لهذا العام داخل المدارس التى تم ترشيحها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بدلًا من مراكز وسنترالات الشركة المصرية للإتصالات لتجنب التكدس والإزدحام.





وأشار وكيل الوزاره أنه من حق الطالب والذي لديه شبكه نت منزلي (واي فاي) والذي لم يتمكن من الحصول علي شريحه التابلت من حقه اداء الامتحان من خلال الدخول عبر شبكه الواي فاي كنوع من التسهيل والتيسير علي ابنائنا الطلاب.





وفيما يلي جدول المدارس المرشحة بالإدارات التعليمية لتوزيع شرائح التابلت غدًا الثلاثاء الموافق 31/ 3 /2020 .