قبل كورونا.. بهذه الطرق واجه البرلمان فوضى الإعلانات والخدمات الصحية

تظل الأزمات ساحة للمخالفات والتجاوزات، ولكن مع الرقابة والبيئة التشريعية والقانونية المطبقة بحزم، تصبح الأزمات ساحات للدروس والعبر والتعلم من الأخطاء لمواجهتها فى المستقبل بشكل حاسم، وهو الأمر الذي ينطبق على المواجهة الشاملة من العالم وفى القلب منه الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا.





المنظومة الصحية





المنظومة الصحية فى هذه الأزمة مثلت خط الدفاع الأول فى مصر والعالم أيضا حماية لجميع الأرواح، ولاقت فى مصر إشادات واسعة على مستوى الجهود التى بذلت من كافة الأطقم الطبية، وهو الملف الذي عملت القيادة السياسية المصرية على الاهتمام به وتطويرها من خلال بناء الإنسان على مستوى الصحة والتعليم .





البيئة التشريعية والردع





البيئة التشريعية بكل تأكيد إطار هام لنجاح أي منظومة، ومن ثم كان لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عدد من الجهود التي ترجمت لتشريعات علي أرض الواقع لدعم هذه المنظومة وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل، وأيضا مواجهة إشكاليات إعلانات المنتجات والخدمات الصحية، والتى شهدت حالة من الفوضى خلال السنوات الماضية تتطلب المواجهة الحاسمة.





فوضى الخدمات





فوضى إعلانات المنتجات والخدمات المغشوشة، مثلت أزمة فى المجتمع، وخاصة مع ظهور مواقع التواصل الإجتماعي، وحاول البعض استغلال الأمر مع أزمة كورونا، وترويج المعلومات والأكاذيب الخاصة ببعض المنتجات الطبية التى تستخدم للعلاج، ومن ثم كان مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي موعد من أدوره فى مواجهة مثل هذه الإشكاليات، بإقرار قانون تنظيم إعلانات الخدمات الطبية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





المنتج والخدمات





وتضمن القانون عدد من التعريفات منها أن المنتج الصحي كل سلعة أو مادة طبيعية أو مستحضر أو منتج أيًا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء كان محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر، والخدمة صحية، هي أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.





وتضمن أيضا بأن المكتب العلمي، هو أي مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ في مصر أو في الخارج، أو كان فرعًا لشركة بمصر أو بالخارج، والإعلان هو نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيًا أو سلبيًا، وسواء يتعلق بالترويج والدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.





لجنة التراخيص





ونص القانون على تُشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بإعلان أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثلًا عن حماية المستهلك".





ضوابط العمل





ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل. ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة، على أن يُحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من هذه اللجنة.





وتضمن أيضا الجواز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ اللازم طبقًا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن".





عقوبات ردع





وبشأن العقوبات تضمن بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بإعلان أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".









وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلنة، الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.







