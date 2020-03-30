منعًا للتكدس والازدحام .. تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات في الأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر كافة الجهات التنفيذية والأمنية باتباع كافة التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والازدحام، وذلك استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كل من الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنطقة بريد الأقصر والشركة المصرية للاتصالات.





وأمر المحافظ بنقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب البريد مكتب بريد سيدي أبو الحجاج بالأقصر إلى مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر ونقل مكتب بريد العضايمة بإسنا إلى مدرسة العضايمة الابتدائية بمدينة إسنا ونقل مكتب بريد المساوية بإسنا إلى مدرسة المساوية الابتدائية بمدينة إسنا، وذلك منعا للازدحام ويبدأ صرف المعاشات بداية من بعد غد الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020 .