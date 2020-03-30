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توك شو

تسهيلا على المواطنين.. الضرائب تعلن خدمة التسديد أون لاين.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:38 م
الضرائب
الضرائب
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حمزة شعيب
قال محمد حسن، مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن جميع مديريات الضرائب معقمة، ولا توجد حالات زحام، موضحًا أن العمل يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا .

وأضاف محمد حسن، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك إمكانية للعملاء للتسديد أونلاين إلى جانب وجود سبل أخرى للتسديد دون الذهاب للمديريات، وذلك لمنع التكدس في المديريات، موضحا أنه تم تدشين خط ساخن لتقديم الإقرارات الضريبية وهو 16395.

وأكد مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن الحصول على فواتير من التجار عند شراء أي سلعة؛ حماية للمواطنين وضمانا لحقهم في أي وقت يثبت عدم صلاحية السلعة أو عدم جودتها.

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