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بداية من يوليو المقبل.. المالية تزف بشرى للموظفين حول العلاوات والترقيات

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:45 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمود محسن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ شهدت تحديدا للمصروفات بقيمة ١٧٠٣ مليار جنيه، بينما الايرادات ١٤٠٠ مليار جنيه، منوها بأن الفرق بينهما يمثل قيمة العجز في الموازنة وهي أقل من العام الماضي من خلال توجيهات القيادة السياسية .


وأضاف " معيط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " عبر فضائية الحياة، أنه خلال وضع هذه الموازنة اتخذنا في الاعتبار قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته، ومن أهمها تحسين مستوى معيشة المواطنين ، بالإضافة إلي الاهتمام بالقطاع الصحي والتعليم والاستثمارات والخدمات المقدمة للصناعة من أجل توفير فرص عمل.


وأشار وزير المالية إلي أن تحسين مستوي المعيشة سيتم من خلال عدة قرارات متعلقة بالعلاوة الدورية والحوافز، كما تمت زيادة الكادرات الخاصة من ١٠%  إلي ١٢% ، وتمت زيادة العلاوات، بحيث تصل الدرجة الثالثة إلي ٢٠٠ جنيه والثانية ٢٥٠ جنيها والاولي  ٣٥٠ جنيه.


وأضاف أن أقل حد ٢٢٥ جنيها في العلاوة وذلك بالدرجة السادسة، منوها إلي أنه تمت زيادة ضريبة كسب العمل ووصلت إلي ١٦٠٠٠ بدلا من  ٨٠٠٠ جنيه، موضحا أن أي  شخص مرتبه ٢٠٠٠ جنيه في الشهر معفي من الضرائب.


وأكد أن هناك حملة ترقيات كبيرة سوف تبدأ من أول يوليو المقبل وتبلغ تكلفتها حوالي ١.٥ مليار جنيه ، منوها بأن الرئيس وجه أيضا بضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات وتم عمل حسابها في الموازنة وسيتم صرفها بدءا من يوليو أيضا.
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