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جمال شعبان: الإصابة بكورونا تؤثر على خصوبة الرجال.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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عادل نصار
أجاب الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، عن سؤال "هل من أصيب بفيروس كورونا المستجد سيحدث له ضعف في القدرة الجنسية خاصة الرجال؟"، قائلا "طبعا يؤثر، ودولة الصين أكدت المعلومة دي، وهى معلومة حقيقية ودي أكتر حاجة تهم المصريين".

وأضاف "شعبان"، أثناء حواره ببرنامج "هنا" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الاثنين، "ربنا يسهل نحاول السيطرة، وعلينا الالتزام بالتعليمات"، معربا عن ثقته في الطب المصري خاصة في مجال الفيروس، مؤكدا أن مصر دولة خبيرة في الفيروسات.


ووجه مدير معهد القلب السابق، حديثه لمن يخزن الأدوية، قائلا "تخزين الأدوية مش هيفيدك، واوعى تشتري أي علاج، أو علاج الملاريا زي ما بيعمل البعض"، مشيرا إلى أنه يثق في العالم ومصر، وأنهما سيعبران أزمة فيروس كوفيد 19، والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف الطبيب، أن "ما يحدث درس من المولي عز وجل، ووضع الإنسان في حجمه الطبيعي وقرصة ودن"، وأشعر بتفاؤل كبير ولكن العلاج هياخد وقت وهيكون فيه خسائر".

 

وفي السياق نفسه، أشار رئيس معهد القلب السابق، إلى أن الزعيم في الأوقات الصعبة هو من يبث الأمل في نفوس الناس وليس كما يفعل رئيس إيطاليا.

 

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