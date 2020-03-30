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فن

من جوه هشة .. أصالة: خايفة من فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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شروق حمدى
قالت الفنانة أصالة من خلال بث مباشر التقت به مع جمهورها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن فيروس كورونا لم يجعلها تشعر بالخوف في البداية، وكانت مقتنعة بأنه مجرد دور برد أو أنفلونزا، وأن البعض يبالغ، حتى اقتنعت بأن عليها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حماية لها ولأسرتها.

وأضافت أصالة قائلة: "لما استوعبت الوضع حسيت أنها جت في وقتها، وأننا هنطلع من هذه الأيام وحياة الله بأحلى ذكريات، أنا بعيش أحلى ذكريات، قربتنا من حالنا وأولادنا وأصدقائنا، أفكارنا صارت منسجمة مع بعضها وكلها بتشبه بعضها".

وتابعت أصالة قائلة: "ردات فعلي على الصدمات كتير ضعيفة، ما عندي استقبال للصدمة، مش من الناس الأقوياء كتير، من جوه هشة وأي خبر مو حلو استنوا عليا شوية لاستوعبه، مش لاني خوافة، عقلي ما بيستقبل الأشياء، حزني بياخد وقت كل شيء بياخد وقت لاني برفض".
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