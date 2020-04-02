غدا.. الشرنوبي وكارمن سليمان يحييان حفلا بـ"يوتيوب"

يحيي كل من النجمين الشابين محمد الشرنوبى وكارمن سليمان حفلا غدا فى التاسعة مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

ويتضمن الحفل باقة من أعمالهما الخاصة إلى جانب نخبة من أشهر مؤلفات الطرب العربى، وذلك ضمن المبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك".

ويعقب الحفل العرض المسرحى الكوميدى الاستعراضى "أين أشباحى" تصميم محمد مصطفى وضياء شفيق، والإشراف الفني للمخرج خالد جلال وبطولة طلاب الدفعة الثالثة لقسم التمثيل باستوديو مسرح مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية ويدور حول مجموعة من أفراد الأمن الذين يتسلمون عملهم في قصر مسكون بالأشباح فيصيبهم الرعب بمجرد اكتشافهم ذلك وتتوالى الأحداث.