AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لتعويض غياب أحمد فتحي.. نجم سموحة يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:35 م
سموحة
سموحة
Advertisements
محمد رشاد
كشف كريم يحيى الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، المُعار من الأهلي، موقفه من العودة إلى القلعة الحمراء في الفترة المقبلة وبالتحديد مع نهاية الموسم الجاري.

ويسعى الأهلي إلى ضم ظهير أيمن في بداية الموسم الجديد، بعد إعلان رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، لعدم الاتفاق على تجديد تعاقده.

وقال يحيى في تصريح خاص لصدى البلد: "فرصتي كبيرة في العودة للأهلي بعد رحيل أحمد فتحي، هو لاعب كبير لكن مشاركتي مع سموحة منذ الإعارة إليه في يناير 2019 تمنحني الأفضلية بالعودة للأهلي واللعب مع الفريق الأول، وهذا طموحي منذ الصغر".

وأتم: "مسئولو الأهلي تحدثوا معي في الفترة الماضية لتجديد تعاقدي، ورحبت بذلك على الفور".

ومن المقرر أن تنتهي إعارة كريم يحيى مع سموحة، نهاية الموسم الجاري.

وكان عادل عبد الرحمن مدرب فريق شباب الأهلي السابق، قال أمس إن كريم يحيى سيكون خليفة أحمد فتحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدير الفني لـ سموحة يكشف موقف حسام حسن من الرحيل للأهلي

أخبار الرياضة.. كواليس رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام عاشور.. محمد صلاح يتجه للمطبخ

رسالة خاصة من أيمن أشرف لـ أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي

كيف تعامل أحمد فتحي مع الأهلي؟.. إبراهيم سعيد يجيب

رد قوي من نجم الأهلي على منتقدي أحمد فتحي بعد قرار رحيله

تفاصيل عقد أحمد فتحي مع بيراميدز عقب الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

أنباء مفجعة.. سيارة إيطالية تودع عالم السيارات نهائيا هذا العام

النيابة الإدارية: 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا

خوفا من الموت بـ كورونا.. طبيبة شابة تكتب وصيتها وتبلغ عائلتها بأمنيتها الأخيرة

شك فيها.. ممرض يقتل طبيبة بعد أن سمعها تعطس .. صور

طه إسماعيل ينتقد إدارة الأهلي

يصل للجميع.. الصحة العالمية تصدم الشباب والأطفال بشأن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بالعدوى أثناء رعاية ابنها.. كورونا يودي بحياة مسنة

كيف احتفلت أول سيدة حامل بتعافيها من كورونا ..وهذه هي حالة الجنين

شاهد.. حازم إمام يشارك التهامى في الإنشاد الديني على مسرح الشباب والرياضة