لتعويض غياب أحمد فتحي.. نجم سموحة يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

كشف كريم يحيى الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، المُعار من الأهلي، موقفه من العودة إلى القلعة الحمراء في الفترة المقبلة وبالتحديد مع نهاية الموسم الجاري.





ويسعى الأهلي إلى ضم ظهير أيمن في بداية الموسم الجديد، بعد إعلان رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، لعدم الاتفاق على تجديد تعاقده.





وقال يحيى في تصريح خاص لصدى البلد: "فرصتي كبيرة في العودة للأهلي بعد رحيل أحمد فتحي، هو لاعب كبير لكن مشاركتي مع سموحة منذ الإعارة إليه في يناير 2019 تمنحني الأفضلية بالعودة للأهلي واللعب مع الفريق الأول، وهذا طموحي منذ الصغر".





وأتم: "مسئولو الأهلي تحدثوا معي في الفترة الماضية لتجديد تعاقدي، ورحبت بذلك على الفور".





ومن المقرر أن تنتهي إعارة كريم يحيى مع سموحة، نهاية الموسم الجاري.



