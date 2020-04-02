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رياضة

طه إسماعيل ينتقد إدارة الأهلي

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط فى النادى الأهلى السابق أن إدارة القلعة الحمراء تحترم اللاعبين أكثر من اللازم فى مسألة التجديد وزيادة الثقة فى ضمان التواجد داخل الفريق الأحمر وهذا الأمر ليس صحيحا فى الوقت الحالى وأن الأمور المادية تتحكم.  

وأوضح طه إسماعيل في تصريحات تليفزيونية عن أزمة رحيل أحمد فتحي: "أَعمل جلسة وميحضرهاش عشان مش موجود، وأعمل جلسة تانية لا أصل النادي مقفول، وأعمل جلسة تالتة لا ده أنا عايز 48 مليونا".

وأشار طه إسماعيل إلى أنه غضب من تصرف أحمد فتحى ومن المماطلة فى التفاوض مع الأهلى وعدم إعلان موقفه والتهرب من جلسة التجديد فى المرة الأولى.
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