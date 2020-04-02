لمناقشة خطة التوقف الحالية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية. ناقش الاجتماع خطة استعداد اللجنة خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية والمقرر إقامتها في الفترة من ٢٤ أغسطس حتى ٥ سبتمبر ٢٠٢١.





وفِي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة إن الوزارة داعمة بشكل كامل لأبطال مصر البارالمبيين وندرس الاستعداد بشكل جيد واستثمار فترة التوقف في كيفية وضع خطة شاملة لهؤلاء الأبطال الذين دائما ما يصنعون الفارق بإنجازاتهم التى سطرت سجل الرياضة المصرية.









وأضاف صبحي أن الوزارة على تواصل كامل وتنسيق تام مع جميع أطراف المنظومة الرياضية، مؤكدا على دور كل من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، واللجنة البارلمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب وأيضا كل الاتحادات الرياضية والاتحادات البارالمبية، في بناء خطط بديلة لاستثمار فترة توقف كل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، وتهيئة واستعداد أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب والحفاظ على مستواهم .







