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رياضة

طه إسماعيل يفتح النار على أحمد فتحي

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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عمر سلامة

أكد طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي الأسبق والمحلل الفني، أن الاحتراف تغلب على لغة العواطف في تلك الفترة، مشددًا على أن ما يبحث عنه اللاعب هو المال.

ورفض أحمد فتحي، مدافع الأهلي، التجديد للأهلي بعد الخلاف على القيمة المالية للتجديد، ليوجه له الأحمر الشكر متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.


وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: "مفيش حد بياخد كل حاجة في الدنيا يعني مش هاخد فلوس وأخد معاها إحترام الناس والبرستيج بتاعي مع النادي الأهلي..  وفي لاعب ياخد فلوس أقل وياخد معاها حب الناس والنجومية، عندك الإمكانية تستوعب دي كان بها،  معندكش خد الفلوس وروح الناحية التانية إنت حر". 


وأضاف: "الجمهور محدش هيحجر عليه ، الجمهور عشان يعبر عن نفسه ، لا النادي الأهلي يتحكم في الأمور ويقوله حب ده أو ماتحبش ده ، ولا اللاعب لما يطلع بيان يملك إنه يقول للجمهور حبوني أو ماتحبونيش ، زي ما إنت حر في إختيارك الجمهور حر في رد فعله تجاهك".
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