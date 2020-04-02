ارتفاع قياسي.. 6.6 مليون طلب إعانة بطالة في الولايات المتحدة

سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، ارتفاعا قياسيا بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.





ووصلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة نهاية مارس الماضي، 6 مليون و650 ألف، وسجلت نفس الطلبات في 14 مارس الماضي 282 ألف فقط.





ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من آثار تفشي فيروس كورونا.





ووافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا.