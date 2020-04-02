في أقل من ثوانٍ.. 5 حيل مجربة للتخلص من الكحة

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لمياء الياسين



1. خل التفاح



خل التفاح هو واحد من أقوى العوامل المضادة للبكتيريا الطبيعية.



2. شاي الزنجبيل



الزنجبيل هو عنصر متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق. إنه مضاد طبيعي للأكسدة ومضاد للبكتيريا و يساعد الزنجبيل على تهدئة صدرك وحلقك عن طريق تجفيف



إليك وصفة سريعة لشاي الزنجبيل من أربع خطوات:



ابدأ بمقدار قياس كوبين ، وضع بعض الزنجبيل المبشور.

املأ كوب بالماء المغلي و اتركيه لمدة 10 دقائق و بعد عشر دقائق ، صفي الماء في كوب كبير ويمكنك إضافة القليل من العسل



4. العسل والليمون



يعتبر كل من العسل والليمون رائعًا لمكافحة الإفراط في المخاط والبلغم . يمتلئ الليمون بفيتامين سي ، الذي يعزز أيضًا جهاز المناعة. ثانيًا ، يمكن أن يعمل فيتامين ج كإجراء وقائي ممتاز للاحتقان.



العسل هو المفضل لدى الذين يعانون من البرد لأنه يضيف نكهات لكل مشروب ، ولا داعي للقلق بشأن أي آثار سلبية للسكر المكرر. يحتوي العسل أيضًا على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، وكلاهما ممتاز عند مكافحة الازدحام.

يمكنك التخلص من الكحة المصحوبة بالمخاط بشكل طبيعى من خلال بعض العلاجات المنزلية السريعة التى لا تتطلب منك سوى وقت قصير لتحضيرها.. إليك أبرز العلاجات التى لها مفعول السحر فى التخلص من المخاط يقدمها موقع باريت سايد.1. خل التفاحخل التفاح هو واحد من أقوى العوامل المضادة للبكتيريا الطبيعية.2. شاي الزنجبيلالزنجبيل هو عنصر متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق. إنه مضاد طبيعي للأكسدة ومضاد للبكتيريا و يساعد الزنجبيل على تهدئة صدرك وحلقك عن طريق تجفيف المخاط والبلغمإليك وصفة سريعة لشاي الزنجبيل من أربع خطوات:ابدأ بمقدار قياس كوبين ، وضع بعض الزنجبيل المبشور.املأ كوب بالماء المغلي و اتركيه لمدة 10 دقائق و بعد عشر دقائق ، صفي الماء في كوب كبير ويمكنك إضافة القليل من العسل4. العسل والليمونيعتبر كل من العسل والليمون رائعًا لمكافحة الإفراط في المخاط والبلغم . يمتلئ الليمون بفيتامين سي ، الذي يعزز أيضًا جهاز المناعة. ثانيًا ، يمكن أن يعمل فيتامين ج كإجراء وقائي ممتاز للاحتقان.العسل هو المفضل لدى الذين يعانون من البرد لأنه يضيف نكهات لكل مشروب ، ولا داعي للقلق بشأن أي آثار سلبية للسكر المكرر. يحتوي العسل أيضًا على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، وكلاهما ممتاز عند مكافحة الازدحام.

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