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رياضة

شاهد.. حازم إمام يشارك التهامى في الإنشاد الديني على مسرح الشباب والرياضة

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النجم الكبير حازم إمام لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، والذي يشارك فى تقديم فقرات الحفل الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة على الهواء مباشرة على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويحييها الشيخ محمود ياسين التهامى فى تمام الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة.

وبدأت اليوم على مسرح الشباب والرياضة بروفات السهرة وشارك فيها حازم إمام مع الشيخ محمد التهامى.

ومن المتوقع أن يشهد حفل وزارة الشباب والرياضة متابعة كبيرة من مختلف طوائف المجتمع من الشباب والأسرة المصرية ، يأتي ذلك فى إطار الحفلات التى تقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة على الهواء مباشرة وتبدأ اليوم الخميس وتستمر غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء وذلك على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة على الرابط التالى www.emys.gov.eg .

ويحي الحفل الأول الذى يبث اليوم المنشد محمد طارق الفائز بجائزة إبداع الخامس للجامعات والحاصل على المركز الأول بجائزة منشد الشارقة عام 2019  ، بالتعاون مع شركة اورانج تحت شعار خليك فى البيت.

يأتى ذلك فى ضوء إقامة وزارة الشباب والرياضة للعديد من الأنشطة والفعاليات من خلال الوسائل الإلكترونية وبثها مباشرة من خلال الوسائل التابعة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية لاتاحة مشاهدتها للشباب والأسر المصرية من المنازل.

وذلك فى إطار تعليق الأنشطة والفعاليات وإتاحتها إلكترونيا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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