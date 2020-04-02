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رياضة

تركي ال الشيخ يضمن للأهلي بدلاء للراحلين نهاية الموسم

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:35 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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عمرو ابوبكر
شهدت الفترة الماضية اضطرابات كثيرة في عقود اللاعبين والتجديدات في النادي الأهلي، كرحيل احمد فتحي نجم الفريق ومن قبله شريف اكرامي حارس مرمى القلعه الحمراء وانهاء حسام عاشور برغبته مشواره  الكروي في نهايه هذا الموسم. 

وكان الاكثر لغطاََ بين عقود اللاعبين اتمام تعاقد نجم الأهلي أحمد فتحي حيث لم يتم اتمام التعاقد مع اللاعب واستمرت المفاوضات اياما كثيرة بسبب عدم استقرار اللاعب على رأي. 

ولم يلق الأهلي نظرة الى الأمام في تعاقد فتحي، حيث إن الأهلي يعاني من نقص في امركز الجناح الأيمن فيوجد محمد هاني واحمد فتحي فقط في هذا المركز. 

فمن الواضح أن الأهلي يدرس الآن كيفية التوصل للاعب في الجناح الأيمن يكون مميزاََ، ومطروح العديد من الأسماء المتألقة في الساحة. 

ومن حسن الحظ أن تركي ال الشيخ خرج عن صمته بعد أن أعلن عن الاستقالة من العضوية الشرفية من النادي الاهلي، وصرح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقب الاعلان عن رحيل فتحي وكتب : انتو عارفين سبب ابتعادي الفتره اللي فاتت ... لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي اخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها". 

وأضاف "وعشان جمهور الاهلي مايباتش زعلان ... اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة.. دنا العند بيقولي يا بابا".

ومن هذا المنشور يبدو أن أمر التعاقد مع جناح أيمن قوي أو اتمام صفقات الصيف المقبلة سيصبح سهلا في ظل تواجد ال الشيخ مع الأهلي. 

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلى، وفى مقدمتهم الثنائى كريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز، ويناقش الخطيب مع فايلر خلال الجلسة المرتقبة كذلك موقف الصفقات والتدعيمات التى يحتاج إليها الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور أيضًا.
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