7 أنواع من فيروس كورونا ومصل يقلل تكاثره.. طبيبة تكشف تفاصيل جديدة

قالت الدكتور هبة مصطفى، أستاذ مساعد علم الباثولوجي، بجامعة جونز هوبكنز، ان فيروس كورونا اكتشف قبل الستينيات وكانت الحيوانات والطيور تصاب به، وبعد هذه الفترة بدأ الانسان يصاب بالفيروس وتم اكتشاف نوعين منه يسببان البرد.

وتابعت مصطفى خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم أن الفيروس ظهر بصورة كبيرة فى عام 2003 فى الصين وأصيب به 8 ألاف مواطن، وكانت نسبة الوفيات بسببه 10%، لافتة إلى أن الأبحاث التى أجريت آنذاك أثبتت أن مصدر هذا الفيروس الخفافيش المتواجدة فى كهف معين فى الصين، ولكن لم يتم إثبات أن الخفاش وحده هو مصدر الفيروس.

وأشارت إلى أن هناك تنبؤات كانت تشير إلى حدوث موجة جديدة من الفيروس وهو ما حدث بالفعل، لافتة إلى انه يوجد حاليا 7 أنواع من كورونا تصيب الانسان.

وأوضحت أنه تجرى أبحاث حاليا على بعض أنواع العلاج التى تقلل من تكاثر الفيروس ونتائج الاختبارات جيدة، إضافة إلى البلازما التى يتم استخلاصها من المتعافين من الفيروس.