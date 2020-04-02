اتحاد طلاب المدارس ينشر فيديوجراف لشرح قرارات وزير التربية والتعليم اليوم

أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر ، بيانا رسميا قدم خلاله انفوجراف يشرح توضيحيا لتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بشأن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام.
وقال اتحاد طلاب مدارس مصر خلال هذا الانفوجراف : أنه بداية من طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، فعلى كل طالب تقديم مشروع متعدد التخصصات يشمل ما درسه الطالب في جميع المواد وليس قاصرا على مادة واحدة.
وأضاف اتحاد طلاب مدارس مصر ، أنه للطالب حرية الاختيار بين أن يعمل على المشروع البحثي بمفرده أو مع مجموعة من زملائه بشرط ألا تتجاوز المجموعة 5 طلاب.
وأوضح اتحاد طلاب مدارس مصر ، أن فكرة المشروع تقوم على ان يكتب الطالب عنوان رئيسي ثم يضع تحته بعض الاسئلة التي تكون اجابتها مستوحاة من المواد المختلفة.
وأشار اتحاد طلاب مدارس مصر ، إلى أنه في يوم الاحد 5 ابريل سيتم تقديم نموذج لمشروع ما في فيديو على موقع الوزارة كما أنه في يوم الخميس 9 ابريل سيتم إعلان جدول المشروعات حيث أن كل صف دراسي له 5 مشروعات خاصة بع وعلى الطالب اختيار موضوع واحد فقط للعمل عليه.
ولفت اتحاد طلاب مدارس مصر ، إلى أن تقييم المشروع يكون تقديريا (مقبول أو غير مقبول) بناء على عناصر معينة والتي من المفترض عرضها في الفيديو التوضيحي وهي مثل الاسترشاد بالمراجع وصياغة العنوان ، فإذا تم تغطية نصف العناصر أو أكثر سكون المشروع البحثي مقبولا.
وأكد اتحاد طلاب مدارس مصر أنه في حال عدم توافر الانترنت يمكن للطالب الاستعانة بالكتاب المدرسي أو أي كتاب يتوافر لديه ، كما يمكن للطالب كتابة المشروع ورقيا وإرساله للمدرسة ، ويكون معلم الفصل دوره استرشاديا ويمكنه مساعدة الطلاب والتقييم من الوزارة.