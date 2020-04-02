اتحاد طلاب المدارس ينشر فيديوجراف لشرح قرارات وزير التربية والتعليم اليوم

أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر ، بيانا رسميا قدم خلاله انفوجراف يشرح توضيحيا لتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بشأن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام.





وقال اتحاد طلاب مدارس مصر خلال هذا الانفوجراف : أنه بداية من طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، فعلى كل طالب تقديم مشروع متعدد التخصصات يشمل ما درسه الطالب في جميع المواد وليس قاصرا على مادة واحدة.





وأضاف اتحاد طلاب مدارس مصر ، أنه للطالب حرية الاختيار بين أن يعمل على المشروع البحثي بمفرده أو مع مجموعة من زملائه بشرط ألا تتجاوز المجموعة 5 طلاب.





وأوضح اتحاد طلاب مدارس مصر ، أن فكرة المشروع تقوم على ان يكتب الطالب عنوان رئيسي ثم يضع تحته بعض الاسئلة التي تكون اجابتها مستوحاة من المواد المختلفة.





وأشار اتحاد طلاب مدارس مصر ، إلى أنه في يوم الاحد 5 ابريل سيتم تقديم نموذج لمشروع ما في فيديو على موقع الوزارة كما أنه في يوم الخميس 9 ابريل سيتم إعلان جدول المشروعات حيث أن كل صف دراسي له 5 مشروعات خاصة بع وعلى الطالب اختيار موضوع واحد فقط للعمل عليه.





ولفت اتحاد طلاب مدارس مصر ، إلى أن تقييم المشروع يكون تقديريا (مقبول أو غير مقبول) بناء على عناصر معينة والتي من المفترض عرضها في الفيديو التوضيحي وهي مثل الاسترشاد بالمراجع وصياغة العنوان ، فإذا تم تغطية نصف العناصر أو أكثر سكون المشروع البحثي مقبولا.



