إصابة لاعب جديد بـ فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

أعلن الرئيس التنفيذي لـ نادي برايتون آند هوف ألبيون، بول باربر، إصابة لاعب ثانٍ من الفريق الأول بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".









وتلك هي الحالة الثانية في النادي، حيث تم الإعلان الأسبوع الماضي، عن إصابة أحد لاعبيه، دون الكشف عن هويته.









وكشف باربر، أنّ هُناك لاعبا آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، خضع لفحوصات طبية، وتبين أنه مُصاب بـ كورونا.









وذكر باربر، أنّ اللاعب الذي لم يذكر اسمه، بحالة جيدة وليست خطيرة، ويتواجد في المنزل، ويشعر أنه بخير.







