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رياضة

إصابة لاعب جديد بـ فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:17 م
برايتون
برايتون
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محمد رشاد
أعلن الرئيس التنفيذي لـ نادي برايتون آند هوف ألبيون، بول باربر، إصابة لاعب ثانٍ من الفريق الأول بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".


وتلك هي الحالة الثانية في النادي، حيث تم الإعلان الأسبوع الماضي، عن إصابة أحد لاعبيه، دون الكشف عن هويته.


وكشف باربر، أنّ هُناك لاعبا آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، خضع لفحوصات طبية، وتبين أنه مُصاب بـ كورونا.


وذكر باربر، أنّ اللاعب الذي لم يذكر اسمه، بحالة جيدة وليست خطيرة، ويتواجد في المنزل، ويشعر أنه بخير.


برايتون ليس النادي الوحيد الذي أعلن عن وجود حالة كورونا بين أعضائه، حيث أعلن آرسنال إصابة مديره الفني، ميكيل أرتيتا، وتشيلسي كشف عن إصابة لاعبه هودوسون أودي، كما أعلن ليستر سيتي دخول 3 لاعبين الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، وكذلك نادي بورنموث أعلن أنّ حارس مرماه البولندي أرتور بوروك، إلى جانب 4 أعضاء آخرين من الفريق الأول، ظهرت عليهم أعراض الفيروس.
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