مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بملوي جنوب المنيا

استقبل مستشفى ملوي العام جنوب المنيا جثة شاب و3 أشخاص آخرين مصابين بإصابات مختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام يفيد بوصول جثة شاب و 3 مصابين آخرين.









وبانتقال قوات الامن إلى المستشفى تبين وفاة صيام. خ. ب 20 سنة، إثر جرح طعني نافذ بالقلب، وإصابة كل من خيري . ب ص. ز 45 سنة بجرح قطعي في اليد اليسرى وصيام . خ مصاب بجرح قطعي، و خ . س مصاب بإشتباة ما بعد الارتجاج، إثر مشاجرة.







