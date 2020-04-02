ما بين الرفض والقبول.. تعرف على أبرز خمس رسائل من نجوم الكرة لـ أحمد فتحي

أثار أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، حالة كبيرة من الجدل في الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد رفضه التجديد للقلعة الحمراء والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، وترك فرصه للأجيال الصاعدة؛ لتحصل على مكان بالفريق الأول.





وبعد إعلان فتحي هذا القرار، خرج العديد من نجوم كرة القدم سواء السابقين أو الحاليين، ليبدوا آراءهم في قرار جوكر المارد الأحمر:





أكد شادي محمد كابتن النادي الأهلي التاريخي على صفحته الشخصية على "فيسبوك" على أن المارد الأحمر لا يتأثر برحيل أحد وقال: «شكرًا أحمد فتحي لما قدمته لنادينا العظيم خلال مشوار كبير حافل بالأداء الرجولي والبطولات، هكذا لا بد أن نتحدث، وأيضًا الأهلي الكبير العظيم لا يتأثر أبدًا برحيل أو ضم أي لاعب مهما كان اسمه، واسألوا التاريخ من غير كلام كتير نجوم كبيرة جدًا اعتزلت، واستمر الأهلي في صنع تاريخ ومجد بأي حد».





وفي نفس السياق علق عصام الحضري حارس المنتخب المصري السابق، على قرار وفتحي وقال:«صديقي واخي احمد فتحي سعدت وتشرفت باللعب بجوارك وتشاركنا حصد البطولات في النادي الاهلي ومنتخب مصر وكنت اود ان تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطئي لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم واتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت».





وكتب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» موجها رسالة لـ أحمد فتحي: «حظ سعيد يا أسطورة».





وأشار حسني عدربه في تصريحات صحفية إلى أن فتحي أخطأ في قراره قائلا:« قرار أحمد فتحى يعد وجهة نظر شخصية وبالتالى هو أدرى بمصلحته، لكنى كنت أتمنى أن يختتم حياته بالأهلى فهو نادٍ كبير والاعتزال داخله كان سيضيف أشياء كثيرة للجوكر يستحقها بعد هذه الرحلة المميزة مع الساحرة المستديرة».





وتابع حسنى عبد ربه:«أحمد فتحى كان لازم يستمر فى الأهلى، لأن الفلوس مش كل حاجة، الفلوس بتتصرف ويبقى فقط حب الناس، لكنى أرفض نغمة الهجوم على اللاعب بداعي أنه ترك بيته ورحل، الإسماعيلى هو بيت أحمد فتحى وسر تألقه فى الكرة المصرية ومع ذلك رحل وتركه».



