بعد بيان الاتحاد.. اعتراض من طلاب زراعة القاهرة على نظام الدراسة الإلكترونية

تعرضت دارين خليل رئيس اتحاد طلبة جامعة القاهرة، لهجوم كبير من عدد من زملائها في الجامعة والكليات المختلفة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد تصريحها ل"صدى البلد"، بعدم وجود مشاكل كبيرة تستدعي أن يتم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن التعليم الإلكتروني تقوم به الجامعة بأشكال متنوعة من خلال منصات اليوتيوب وموقع الجامعة، وخاصة طلاب كلية الزراعة، في هذا التقرير نرصد مشكلات طلاب الكلية.





حيث قال الطالبة ندى محمد بكلية الزراعة، إن لا يوجد حتى الآن أي أستاذ قام بشرح مادة في قسم نباتي أون لاين، لافتة إلى أن تحمل المواد عبر الموقع ويوجد صعوبة في فتحها، وبعد أسبوع ونصف اعتذر لأن شبكة الإنترنت كانت مفصولة عنده.





وأضافت ندي: لماذا لا يتم تحميل المواد عبر موقع اليوتيوب بحيث يتم حفظ الفيديو والمطالعة عليه في الوقت المناسب، موضحة أنها لا تفهم ماذا يعني أن المواد العملي سيتم تدريسها في فصل الصيف، لافتة إلى أنها عندما سألت أجيب عليها؛ "لا نعرف".





وأشارت الطالبة بكلية الزراعة، إلى أنها تعرف أن هناك ضغطا على الأساتذة وهم يحاولون أن يساعدوا، ولكن عليهم مراعاة أيضًا ضغط الطلاب.





وتابعت الطالبة بكلية الزراعة نورة حامد، أن مشكلتها هي أن شبكة الإنترنت ضعيفة عندها في البيت، لافتة إلى أن بعض المواد التي حملها الأساتذة على موقع الجامعة، لا تعمل، وعندما طلبت من زملائها بإرسال الملف الذين يمتلكون إنترنت أقوي، عجزوا بسبب كبر حجم الملف.





وأكملت الطالبة بكلية الزراعة، أنها مضطرة حاليا أن تحفظ المواد كما هي حتى من غير فهم وتنتظر حظها في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.





وفي نفس السياق، السياق طالبت الطالبة بكلية الزراعة يمنى وجدي، بتأجيل المواد النظري مثل العملي لأنهم لا ينفصلان بعضهم عن بعض، خصوصا في قسم "بايو"، موضحة أنها تحتاج إلى مساعدة أستاذ المادة ببنك الأسئلة والامتحان السابقة حتى تعرف شكل الامتحان.





وأشارت الطالبة بكلية الزراعة دنيا مصطفى، إلى أن فكرة التعليم الإلكتروني غير مناسبة معانا، موضحة أنها حاولت جمع كل المواد وكان أغلبها باللغة الإنجليزية، وذلك يوجد صعوبة المناقشة مع أستاذ المادة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



