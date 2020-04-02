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محافظات

تطهير متحف روميل لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن تكثيف حملات تنفيذ خطة التعقيم بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المعاونة تنفيذا  لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا. 

وأضاف أنه  تم تطهير متحف روميل  بشاطي روميل بمدينة مرسي مطروح. 

وأشار انه تم أيضا رش وتطهير  مبني مكتب شرطة مكافحة المخدرات بالكيلو 7 ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين.

واضاف المعداوي بانه تم تفعيل تعليمات محافظ مطروح بتكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب بالاضافة الي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة الي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .
تطهير متحف روميل لمواجهة انتشار فيروس كورونا
تطهير متحف روميل لمواجهة انتشار فيروس كورونا
تطهير متحف روميل لمواجهة انتشار فيروس كورونا
تطهير متحف روميل لمواجهة انتشار فيروس كورونا
تطهير متحف روميل لمواجهة انتشار فيروس كورونا
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