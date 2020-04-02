وزير الإعلام: الحكومة لن تنجح إلا بالاتصال المباشر مع المواطنين

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ان هناك متغيرات حدثت في المناخ الإعلامي في السنوات الأخيرة؛ موضحا أن الأدوات الإعلامية تغيرت.





وأضاف خلال لقائه على فضائية «صدى البلد» ببرنامج «نظرة»؛ تقديم الإعلامي «حمدي رزق»، أن الحكومة المصرية وضعت إطارا في التعامل مع الأزمات، منوها أن آخر الازمات التي تعرضت لها مصر « السيول وكورونا».





ولفت هيكل، أن أي حكومة لن تنجح إلا بالاتصال المباشر مع المواطنين؛ ولذا تم اعطاء الاجازات قبل سقوط الأمطار الشديدة التي وقعت في الفترة الأخيرة.



