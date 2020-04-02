البحرية الأمريكية تخلي حاملة طائرات بعد إصابة طاقمها بـ كورونا.. فيديو





ووفقا للبحرية الأمريكية تم حتى الآن تسجيل 93 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين طاقم حاملة الطائرات البالغ عددهم نحو 4800 فرد.





وقال مسؤولون في البنتاجون إنهم يعدون بسرعة غرفا فندقية في جزيرة بالمحيط الهادئ لاستقبال العديد من الأفراد.





بينما يجهزون طاقما أساسيا من بحارة السفينة غير المصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل.







أذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها إخلاء البحرية الأمريكية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت .