وزير الإعلام: لو لم تستعد الحكومة لـ السيول لسقط آلاف الضحايا

قال الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة شاركت الرأي العام في أزمة السيول الأخيرة؛ وإن المواطنين كانوا على قدر المسئولية واستجابوا لنا.









وأضاف خلال لقائه على فضائية «صدى البلد» ببرنامج «نظرة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»، ان الحكومة وضعت اطارا في التعامل مع الأزمات.









ولفت هيكل، إلى أنه لو لم تستعد الدولة والمواطن لمواجهة السيول لـسقط الآلاف من الضحايا وشاهدنا كوارث بسبب أن الأمطار كانت تشبه الأعاصير التي تحدث في الغرب.









وأكد أن اي حكومة لن تنجح الا بالاتصال المباشر مع المواطنين؛ ولذا تم اعطاء الاجازات قبل سقوط الأمطار الشديدة التي وقعت في الفترة الأخيرة.



