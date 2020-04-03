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بين الناس

سكان حارة بيلا يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:00 ص
مياه الصرف
مياه الصرف
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احمد قطب
أرسل القارئ طلعت على والمقيم فى قرية حازق بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  متضررا من انتشار مياه الصرف الصحى. 

وقال علي في شكواه  "نعانى نحن أهالى حازق بيلا كفر الشيخ من انتشار مياه الصرف مما يتسبب في انتشار الأوبئة بالمنطقة ".

وطالب من المسؤولين بشفط هذه المياه حتى لا تؤثر على البنية التحتية للمنازل الموجودة فى القرية.

للتواصل مع مقدم الشكوى:01005722779

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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