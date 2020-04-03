سكان حارة بيلا يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي

أرسل القارئ طلعت على والمقيم فى قرية حازق بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار مياه الصرف الصحى.





وقال علي في شكواه "نعانى نحن أهالى حازق بيلا كفر الشيخ من انتشار مياه الصرف مما يتسبب في انتشار الأوبئة بالمنطقة ".





وطالب من المسؤولين بشفط هذه المياه حتى لا تؤثر على البنية التحتية للمنازل الموجودة فى القرية.





للتواصل مع مقدم الشكوى:01005722779



