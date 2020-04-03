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اقتصاد

أول دعم لمواجهة كورونا.. البنك الدولي يمنح 1.9 مليار دولار

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:15 ص
كورونا
كورونا
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وكالات
أكد البنك الدولي، أن مجلسه التنفيذي وافق على 1.9 مليار دولار من التمويل المبدئي الطارئ لدعم عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد في 25 دولة، مضيفا أنه يتحرك بسرعة فيما يخص مشروعات في 40 دولة أخرى.


وأشار البنك إلى أنه يعمل إضافة إلى ذلك على إعادة توزيع الموارد في مشروعات يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبا، وذكر البنك الدولي أنه مستعد لإنفاق ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشرة المقبلة لمكافحة فيروس كورونا.

وستتلقى الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مليار دولار من التي تم الموافقة عليها، أمس الخميس، لدعم إجراء فحوص أفضل للفيروس ورصد المخالطين والتشخيص المعملي والحصول على معدات الوقاية الشخصية وإقامة أقسام عزل جديدة للمصابين.
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