درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3- 4- 2020، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29
شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 29
طنطا الصغرى 15 والعظمى 28
دمنهور الصغرى 15 والعظمى 27
الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 27
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 22
مطروح الصغرى 12 والعظمى 29
بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 25
دمياط الصغرى 14 والعظمى 25
الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 29
السويس الصغرى 14 والعظمى 30
العريش الصغرى 13 والعظمى 26
نويبع الصغرى 21 والعظمى 28
طابا الصغرى 19 والعظمى 26
كاترين الصغرى 11 والعظمى 23
الطور الصغرى 18 والعظمى 29