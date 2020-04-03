سعوديون في خدمة العالم.. كيف ساعدت الرياض باريس في مواجهة كورونا؟

ليس غريبا علي أبناء خادم الحرمين الشريفين بذل الجهود في خدمة الإنسانية حيث جاء تصدر ٢٨٠ طبيبا سعوديا الصفوف في مواجهة جائحة كورونا في فرنسا.





وبدوره أشاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية بدر العساكر بمشاركة ٢٨٠ طبيبًا سعوديًا في الخطوط الأمامية بفرنسا للتصدي لفيروس كورونا، واصفًا أبناء المملكة كالنخيل يتوجون قيم بلادهم عملًا من أجل الإنسان.









جاء ذلك في تغريدة من حسابه الخاص بمنصة "تويتر"، تعليقًا على تقرير نشرته قناة العربية اليوم عن مشاركة الأطباء قال فيها "هذا ما يحدث أبدًا..أبناؤنا وبناتنا في فرنسا، نخيل سعودية يتوجون قيم بلادهم عملًا لأجل الإنسان".





فيما نشرت قناة العربية تقريرًا إعلاميًا بعنوان "سعوديون في خدمة العالم" يصف مشاركة 280 طبيبًا سعوديًا في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا، متسلحين بروح التضامن الضرورية في هذا الوقت العصيب.





وتحدث بعض هؤلاء الأطباء مع قناة "العربية"، شارحين أنهم مبتعثون للدراسة في فرنسا، في تخصصات طبية مختلفة، ويعملون الآن في المستشفيات الفرنسية، وهم في الخطوط الأمامية بالمعركة ضد فيروس كورونا المستجد.









وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة فيروس كورونا كوفيد-19 الخميس إلى 5403 وفيات، بعد تسجيل 471 وفاة جديدة في المستشفيات خلال 24 ساعة.





ويضاف للحصيلة الإجمالية من المتوفين نحو 884 وفاة على الأقل في دور المسنين، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات على الأراضي الفرنسية إلى 5387 على الأقل.





وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن عدد الوفيات في دور رعاية المتقاعدين "جزئي جدا".





ولا تعلن السلطات حتى الآن سوى أعداد الوفيات المسجلة في المستشفيات، فيما لم يتم جمع كامل الأرقام التي تخص دور المسنين.





وقد استقبلت المستشفيات الفرنسية 26 ألف شخص بينهم 6399 في العناية المشددة، أي بزيادة 382 حالة خلال يوم، ويتراجع عدد الحالات اليومية منذ الاثنين.





مع ذلك، لا يزال عدد المرضى في العناية المشددة يتجاوز طاقة الاستيعاب التي تبلغ 5 آلاف سرير.





ويعني ذلك اكتظاظ المستشفيات، على الرغم من توفير أسرة جديدة، خاصة في منطقة باريس.





لمواجهة هذا الخطر، تتواصل عمليات الإجلاء عبر الطائرات أو القطارات نحو مستشفيات المناطق الأقل تضررا.





ووفق الإدارة العامة للصحة، وصل مجموع عمليات الإجلاء إلى 344 منذ 18 مارس.





وتخطت دور الجنائز أيضا طاقة استيعابها، وأعلنت إدارة شرطة باريس أنه سيتم استخدام مبنى سوق رانجيس، أكبر سوق جملة في أوروبا، لوضع توابيت الضحايا.





وتدرس السلطات الفرنسية إنهاء الحجر المفروض منذ أسبوعين والمستمر حتى 15 أبريل.





وقدر رئيس الحكومة إدوار فيليب أنه "من المرجح ألا ننتقل إلى إنهاء كلي ومطلق للحجر، دفعة واحدة وللجميع".











