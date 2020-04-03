هبة ماهر: نجوم عالميون أصبحوا مدرسين لأبنائهم في عصر كورونا

طالبت الإعلامية هبة ماهر،جميع المواطنين باستغلال فترة البقاء فى المنزل في أمور مفيدة، لافتة إلى أن هناك نجوما عالميين أصبحوا مدرسين لأبنائهم فى المنزل.





وأضافت الإعلامية هبة ماهر خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" أن جميع المواطنين فى القاهرة عليهم الجلوس فى المنزل واستغلال ذلك فى شئ مفيد بدلا من نشر الشائعات أو الاستماع لما ينشر من شائعات عبر القنوات الإرهابية.





وتابعت هبة ماهر: " ياريت لما حد يشوف حاجه غلط على فيس بوك لا ينشرها إلا إذا تأكد منها".





وأشارت هبة ماهر إلى أن فيروس كورونا يهدد جميع دول العالم، وليس مصر فقط،وإن هذه "الغمة" التى نمر بها سنتجاوزها ولكن بالتعاون والوعي.





ولفتت هبة ماهر إلى أن العالم بالكامل يواجه فيروس كورونا،مناشدة جميع المواطنين الالتزام بتنفيذ تعليمات الحكومة المصرية، والبقاء فى المنازل وعدم النزول إلا فى الأمور الضرورية.