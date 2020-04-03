كيف تفاعلت أسعار النفط مع دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لـ"أوبك"؟

يعيش الذهب الأسود حاليا حاله من عدم الاستقرار في أسعاره الأمر الذي دفع السلطات السعودية للتواصل مع موسكو لبحث تلك الأزمة حيث دعت الرياض اجتماع طارئ لتحالف "أوبك+ ".





فقد تراجعت أسعار النفط اليوم، بعدما كانت قد سجلت أمس أكبر مكاسبها لجلسة واحدة على الإطلاق، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 20%.





وجاء الارتفاع بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعلن روسيا والسعودية قريبا عن خفض كبير لإنتاج النفط، بالإضافة لدعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لتحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين للتعامل مع اضطرابات السوق.





وجرى تداول مزيج "برنت"، بحلول الساعة 08:30 بتوقيت موسكو اليوم، عند مستوى 28.54 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.68% عن سعر التسوية السابق.





فيما تم تداول الخام الأمريكي عند 23.83 دولار للبرميل، والذي تراجع بنسبة 5.88% عن إغلاق الجلسة السابقة.





وارتفعت عقود "برنت" أمس الخميس بنسبة 21% ليتحدد سعر التسوية عند 29.94 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 24.7% ليغلق على 25.32 دولار.





ورغم المكاسب الضخمة، مازالت أسعار النفط منخفضة أكثر من النصف هذا العام. وقد هوت السوق في أوائل مارس الماضي بسبب فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانتاج، وبسبب تداعيات انتشار كورونا.





وكانت السعودية، قد دعت، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة "أوبك" وخارجها بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل يجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.





وأشارت السعودية إلى "ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة "أوبك +"، لإعادة التوازن إلى سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة من دول "أوبك +" إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع".





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن المملكة دعت إلى عقد الاجتماع الطارئ لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق النفطية".









وقالت الوكالة السعودية إن "هذه الدعوة تأتي في إطار سعي السعودية لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديرا لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة".





وجاءت الدعوة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد محمد بن سلمان بحثا خلاله الأوضاع في سوق النفط.



