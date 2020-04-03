تعرف على مواعيد القطارات بالقاهرة والمحافظات اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة 3 -4-2020، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان والأقصر.





وأعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناءً على تعليمات وزير النقل كامل الوزير بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء يوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020 ، فقد قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها