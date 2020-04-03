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برلمان

قبل حلول رمضان.. برلماني يطالب بضبط الأسواق وأسعار السلع لمواجهة كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

أكد النائب ايهاب غطاطي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة للسيطرة على وباء كورونا والحيلولة بكل السبل لمنع تفشيه، قائلا إنها فترة حساسة لمواجهة الوباء والاستعداد لقدوم شهر رمضان،مطالبا بضبط الأسواق وأسعار السلع لمواجهة كورونا.


ونوه غطاطي في بيان له، إلى التوجيهات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتوفير السلع والمنتجات في الأسواق لقرب حلول شهر رمضان وتوجيهاته لوزيري الداخلية والتموين بالتصدي بكل حسم للمتلاعبين بالأسعار وضبط الأسواق بكل حسم وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار واستغلال هذه الظروف التي يمر بها الوطن، مشددا على أن ضبط الأسواق والسيطرة على حركة السلع أولوية أولوية للحكومة في مواجهة كورونا وقبيل شهر رمضان. 


وأشاد النائب بالإجراءات التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة المعنية والتي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، خاصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي قامت من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة بتطهير 7500 مؤسسة حكومية في اطار التصدي للفيروس.

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