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فيديوجراف| تخلص من الماء الزائد بالجسم بتلك الأكلات

السبت 04/أبريل/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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لمياء الياسين - إعداد: ايمان عبداللطيف

تسبب بعض الأطعمة تراكم السوائل الزائدة داخل الجسم مما يسبب تورما في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين خصوصًا النساء أثناء الحمل أو قبل الدورة الشهرية.


هناك أطعمه يجب إدخالها في النظام الغذائي والتي ستكون بمثابة مدرا طبيعيا للبول وتساعد على التخلص من احتباس الماء منها: الخيار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء والذى تساعد على طرد حمض اليوريك من الكليتين.


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ويعتبرالتوت البري غني  بمضادات الأكسدة وفيتامين ج، ولمزيد من الأطعمة التى تساعد على إدرار البول تابعوا الفيديوجراف التالى.

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