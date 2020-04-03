الديمقراطية تقتل للبشر .. كيف اختلف حكام أوروبا ودول شرق آسيا لمجابهة كورونا

حتى نهاية مارس، انتشر فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبًا، مما تسبب في وفاة عشرات الآلاف. ويسمح التحليل المقارن بين مناطق وبلدان العالم بتتبع الأنماط المتشابهة والمختلفة للتعامل مع التحديات التي يفرضها الوباء وتقييم حالات الدول وطبيعة النظم السياسية ودورها في مجابهة تفشي فيروس كورونا.





الحالة الصينية ودول شرق آسيا





في الصين ، حيث اندلع الفيروس، على ما يبدو، فإن ذروة الوباء قد مرت، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد المزيد من موجات التفشي. وبفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة المركزية في أواخر يناير لوقف انتشار الفيروس في وقت مبكر من تفشي المرض، تظهر الصين علامات على التعافي التدريجي، بل إنها تتجه لتقديم المساعدة لمختلف البلدان حول العالم.





معظم جيران الصين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة، تعاملت بسرعة وحزم في المراحل الأولى من تفشي المرض، كدرس مستفاد من تفشي وباء السارس عام 2002. معظمهم اتخذوا إجراءات وقائية شملت قياس درجة الحرارة والمراقبة، وتمت مطالبة الجمهور بالحفاظ على النظافة الشخصية و"البعد الاجتماعي". على عكس الصين ، باستثناء الإغلاق والعزل، لم تفرض هذه البلدان إغلاقًا واسعًا على أراضيها. في حين تم حظر التجمعات، بما في ذلك التعليم، بينما تستمر الشركات في العمل بشكل طبيعي تقريبًا. وبدلًا من الإغلاق التام، تم التركيز على الاختبار الشامل لضمان العزل الدقيق والدقيق للمصابين بالفيروس. في محافظين باليابان، أعلنوا أيضًا عن استعدادات لافتتاح محتمل للمدارس في فصل الربيع. من ناحية أخرى، طلبت حاكم طوكيو من السكان عدم مغادرة المنازل. وبينما يبدو أنه تم الوصول إلى قرب نهاية الوباء في هذه البلدان في هذه المرحلة، في الهند، حيث لا تزال أرقام الإصابات بالفيروس المعروفة منخفضة، تم فرض إغلاق عام لمدة ثلاثة أسابيع.





الحالة الأوروبية





على عكس الاتجاه العام الإيجابي في شرق آسيا، في أوروبا ، ينتشر تفشي الفيروس ويتزايد معدل الوفيات، على الرغم من اختلاف دول القارة فيما بينها في نسبة انتشار الوباء وكذلك الاستراتيجيات التي تنتهجها القيادات. تأخرت معظم الدول في التعاطي مع الوباء واتخذت تدابير تدريجية وصولا إلى حد الإغلاق شبه الكامل. في إيطاليا وإسبانيا، لم تصمد المنظومة الصحية أمام كثافة المرضى ويبدو أن الفيروس خرج عن السيطرة. في فرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا وهولندا وبلدان أخرى، ساءت الحالة إلى حد كبير، وكذلك الحال مع ألمانيا - على الرغم من أن هذا البلد كان معدل الوفيات فيه منخفضا بالنسبة لمعدل تفشي الفيروس. اتخذت الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي إجراءات مكافحة من خلال التنسيق المحدود فيما بينها وبين مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية. وهكذا تم الكشف عن التوتر بين سلطات الدولة وسلطات المركز وتدهورة الفكرة المبلورة للاتحاد. اختارت المملكة المتحدة (وكذلك ألمانيا في البداية) استراتيجية للتكيف تستند إلى مبدأ "مناعة القطيع" ، أي إحداث تباطؤ معتدل في انتشار الفيروس بين عامة السكان، مع التركيز على حماية السكان المعرضين للخطر عن طريق العزل. ومع ذلك ، تشير التقديرات إلى أنه من أجل الحصول على مناعة ، سيحتاج حوالي 70 في المائة من السكان إلى تطوير أجسام مضادة للمرض، وفي غضون ذلك قد ينهار النظام الصحي، مما يؤدي إلى وفاة مئات الآلاف أو حتى الملايين. لذلك ، في منتصف مارس ، أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون التخلي عن هذه السياسة ، وفي نهاية ذلك الشهر، أغلق البرلمان شهرًا على الأقل. في حين أنه في المجر، منح رئيس الوزراء فيكتور أوربان لنفسه سلطات إضافية، تم تقديمها كأداة للحد من انتشار الفيروس في البلاد ، أما السويد فتجنبت، حتى نهاية مارس، فرض قيود واسعة النطاق على السكان، وفي الدنمارك ، ألغى وزير الصحة الدعوة للإبلاغ عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا بسبب ما اعتبره إضرارا بالحرية الشخصية.





الحالة الأمريكية





في الولايات المتحدة ، ظهر الافتقار لدى الإدارة الأمريكية إلى استراتيجية متكاملة في مواجهة الأزمة. في البداية ، تردد الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي لإبطاء نمو الاقتصاد كوسيلة لمعالجة انتشار الفيروس. وتغير هذا السلوك المرتبك بعد أن بدأت معدلات تفشي المرض المرتفعة في الظهور في عدد من البؤر وبحلول نهاية مارس، اتخذت الإدارة بالفعل تدابير صارمة للحد من انتشار الفيروس على الرغم من التكلفة الاقتصادية الصعبة لهذا الأمر. ويحاول الرئيس الأمريكي بث التفاؤل وأعلن أنه يرغب في العودة إلى العمل واستئناف النشاط الاقتصادي في البلاد في أواخر أبريل، وفي نفس الوقت، وافق الكونجرس على حزمة اقتصادية "تاريخية" - 2 تريليون دولار - لإصلاح الاقتصاد. ومع ذلك ، فإن استمرار الأزمة وتداعياتها الطبية والاقتصادية قد يجعل من الصعب على الرئيس تقديم قائمة بالإنجازات قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من هذا العام.





الحالة الروسية





بالمقارنة مع الغرب ، تعتمد روسيا سياسة التعتيم، كما أن عدد المرضى الذين تم الإعلان عنهم أقل بكثير من البلدان الأخرى. هذا على الرغم من أن السلطات تدعي أنها أجرت مئات الآلاف من الاختبارات. على ما يبدو، هذه سياسة إخفاء، أو أن الاختبارات أيضا قد لا تكون موثوقة. نفذت روسيا إجراءات جزئية للتعامل مع الفيروس، تم إغلاق الحدود البرية مع الصين في نهاية يناير، لكن منذ ذلك الحين تأخرت روسيا، مقارنة بالدول الأخرى، في المطالبة بعزل العائدين إلى البلاد والاستعداد لـ "البعد الاجتماعي" وتوجيه السكان وفقًا لذلك. وسائل النقل العام لا تزال تعمل، وأغلقت المدارس في وقت متأخر (في العديد من المناطق تستمر في العمل حتى الآن) وفقط في نهاية مارس أعلنت حرية الاقتصاد على حساب أصحاب العمل. في الأيام الحرجة لانتشار الفيروس ، يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة قد ركزوا على التصويت الشعبي على الإصلاح الدستوري، والذي سيسمح له بالبقاء في الحكم فترتين أخريين حتى تم إلغاء المبادرة في أواخر مارس في خطابه للأمة. في الوقت ذاته ، تسلط وسائل الإعلام الفيدرالية الروسية الضوء على الأزمة التي تدور في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وأما روسيا فهي جزيرة الاستقرار والعقلانية. إلا أن هذا النوع من الدعاية يمكن أن يكون في أيدي النظام إذا كان هناك تفشي في روسيا يتطلب تعاونًا من المدنيين في إحتواءه والسيطرة عليه.





الحالة الأفريقية





في القارة الأفريقية، على الرغم من أن معظم البلدان في المراحل الأولى لانتشار الوباء ، تشير البيانات إلى اتجاه تصاعدي تدريجي. مركز التفشي الرئيسي هو جنوب افريقيا. هذا على الرغم من حقيقة أنه في غضون عشرة أيام فقط ، لم يتم الإعلان إلا عن حالة إصابة واحدة في البلاد - ومع تشخيص 61 حالة إصابة بالفيروس، أعلن الرئيس سيريل رامبوزا لوائح وإجراءات خاصة بالطوارئ والكوارث، والتي تسمح للشرطة بأن تفرض بالقوة كافة القيود المفروضة على الشعب.





الخلاصة الاستراتيجية





تشير مقارنة المناطق والبلدان - حتى لو كانت عينة وغير مكتملة - إلى أنه تم في معظم الحالات اختيار استراتيجية مواكبة مكونة من ثلاثة مكونات. الأول هو سياسة الإغلاق (على مستويات مختلفة) ، في محاولة لإبطاء انتشار المرض ومنع الحمل الزائد على النظام الصحي. تتضمن هذه السياسة الإغلاق الكامل أو الجزئي لحدود الدولة، وتدابير "البعد الاجتماعي" المتنوعة، بما في ذلك تقليص الأطر التعليمية، والقيود المفروضة على الحركة والتجمعات، وعزل المرضى والقادمين من الخارج والمشتبه بهم في الاتصال مع المرضى، وإجراءات الرصد والإنفاذ. المكون الثاني هو تحسين الاستعدادات والجاهزية للمنظومة الصحية، بما في ذلك ضخ ميزانية كبيرة وتكثيف الفرق الطبية، وإنشاء أقسام مخصصة وبنى تحتية لرعاية المرضى، وزيادة الفحوصات والاختبارات، والبحوث الوبائية واسعة النطاق ، وبذلك الكثير من جهود في سبيل توفير العتاد الطبي وأدوات البحث والتطوير الشامل. والمكون الثالث هو صياغة حزم مساعدات اقتصادية واسعة النطاق من قبل الحكومات بالتعاون مع البنوك المركزية، استجابة للانكماش الاقتصادي المفاجئ والأزمة المالية العالمية. كجزء من هذا الجهد ، تحاول العديد من البلدان استعادة الاستقرار المالي للأسواق عن طريق ضخ السيولة والاستعداد لشراء السندات واعتماد الأدوات المالية، التي ساعدت على الخروج من الأزمة الاقتصادية لعام 2008 ، وذلك بهدف تقليل الأضرار الاقتصادية الجسيمة والضرر الشديد لقطاع الأعمال، خاصة في قطاع الأعمال وفي طبقة العمال والطبقات السكانية الفقيرة.





وفيما يتعلق بفعالية الاستراتيجية الثلاثية ، تجدر الإشارة إلى أن عملية صنع القرار تتم في جميع البلدان في ظل ظروف صعبة من عدم اليقين. وتنتج خصائص الانتشار الوبائي وطرق التتبع والقياس فجوة لمدة أسبوعين بين البيانات المجمعة باستمرار وبين الانتشار الفعلي للفيروس. وينطبق الشيء نفسه على تدابير الاحتواء - من المحتمل أن تتضح فوائد وفعالية بعضها بعد أسبوعين من التطبيق.





بالإضافة إلى ذلك ، تبرز المقارنة استنتاجين رئيسيين: أولًا ، هناك فجوة بين نجاح تدابير الاحتواء السريع التي اتخذتها معظم دول شرق آسيا وبين الدول الغربية، والتي لم يتم السيطرة فيها على الفيروس بعد. التفاوت في مواجهة الأزمة يمكن أن ينبع من عدة أسباب، منها مستوى الاستعداد والتأهب بدول شرق آسيا في ضوء دروس المواجهة السابقة مع الأوبئة المماثلة، والتي تشمل على سبيل المثال، تفعيل منظومة من الأساليب والأدوات للتمييز بين المشتبه في إصابتهم بالعدوى وغير المصابين؛ الاختلافات الثقافية والنظامية - وعلى رأسها درجة انصياع المدنيين للتوجيهات الحكومية؛ وقدرة السلطات على إدارة الأزمة مركزيًا، دون خوف من الضغط الشعبي، كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من مساهمة العولمة في انتشار الفيروس واشتداد الأزمة الطبية والاقتصادية، فإن هذا النظام العالمي - الذي يقوم على الاتصال وتوافر المعلومات وتقاسم المعرفة بين البلدان والمنظمات والأشخاص - يتيح مشاركة عمليات التعلم واستخلاص الدروس والتنظيم التي ستكون ضرورية لإدارة الأزمة والتعافي منها.

المصدر: دراسة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.







