ناقد سعودي: الأخطاء التحكيمية بنيت أمجاد الهلال





واستشهد المريسل بعدة وقائع خلال تواجده ببرنامج "مجلس 24" المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية وكان أبرزها ذلك الخطأ التحكيمي هدف سيرجيو الشهير وقال إن الخطأ التحكيمي جاء عبر الحكم عبد العزيز الذخيري.





وأضاف أنه لا توجد أي قصاصة ورق تؤكد أن الهلال هو بطل المنطقة الشرقية أو الوسطى مستشهدا بكلام الأمير وليد بن بدر عضو شرف نادي النصر السعودي بأن النصر قد احتكر الدوري لمدة 8 سنوات وأنه لا يوجد أي أدلة تؤكد على أن الهلال حصل على اللقب.









عبدالعزيز المريسل : امجاد الهلال بنيت على اكتاف نادي الأهلي بسبب الأخطاء التحكيمية ..

.. مجلس 24 pic.twitter.com/tTbhUWRj8h — قناة 24 سعودي الرياضية (@saudi24_sport) April 2, 2020

قال الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل إن معظم أمجاد الهلال المحلية كانت نتيجة الأخطاء التحكيمية على حساب عدد كبير من الفرق وأبرزها هو النادي الأهلي.